Kämpfen wie es einst die Gladiatoren taten

Zwei Schaukampfpaare

Dort treten am 9. August zwei Schaukampfpaare gegeneinander an. Die Männer geben Informationen zu Ausrüstung und Bewaffnung und schulen alle Mutigen, Groß wie Klein, in die Fechtweise der Gladiatoren ein. Spektakulär gelangten die Kämpfer einst durch einen unterirdischen Gang in die Arena, auch bei der Führung schreiten die Teilnehmer so in das 100 mal 30 Meter große Oval.