„KärnThema“: Ein Hallenbad am Wörthersee

Sportler brauchen um die 25 Grad Wassertemperatur, Erholungssuchende eher 30. Für sinnvolle Trainingseinheiten sind 50 Meter Beckenlänge nötig, geteilt in sechs Bahnen a 2,5 Meter; das Ganze bei 1,8 Meter Wassertiefe. Wellnessgäste brauchen das nicht… Sportler sind auch nicht an der Umgebung interessiert, für Badegäste hingegen wäre der Platz in erster Reihe am Wörthersee - am besten mit freiem, sprich verglastem, Blick - eine tolle Attraktion.