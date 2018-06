Klagenfurter Hallenbad wandert zum Wörthersee

Eigentlich würde das neue Hallenbad in der Ostbucht längst stehen, hätte nicht die Stadtpolitik 2013 ihren eigenen Beschluss gekippt. So lag es jetzt am erstmals eingesetzten „Bürgerrat“, eine Vorauswahl unter den möglichen Standorten zu treffen: Minimundus, Ostbucht, Messe und Stadion.