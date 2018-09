Löst neues LASK-Stadion Ballsport-Problem in Linz?

Neue Halle wäre ein Segen

Eine echte Baustelle in Form einer neuen Ballsporthalle soll im Zuge des Stadionneubaus des LASK in Pichling in zwei bis fünf Jahren folgen. Diese neue Heimstätte sollte dann aber auch andere Vereine beheimaten. Wie etwa die Linzer Volleyballerinen, die etwa im Europacup sogar in ein anderes Bundesland ausweichen mussten, weil es in Linz keine EC-taugliche Halle mit der nötigen Höhe gibt. Eine neue Halle wäre für viele Klubs also ein Segen.