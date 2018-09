Alfred Klampfer ist unser neuer Bildungsdirektor

Alle Lehrer in Oberösterreich haben einen neuen Chef: Alfred Klampfer (53), bisher Vizerektor der Pädagogischen Hochschule der Diözese in Linz, ist von nun an Bildungsdirektor. Er ist für Landes- und Bundesschulen zuständig. Im Interview verrät der ehemalige Lehrer, was sich alles ändert und gibt Tipps, wie man die erste Schulwoche ab Montag gut absolviert.