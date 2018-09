Bundesligaspieler klar FÜR den Videobeweis

Die Spielervertreter der Vereinigung der Fußballer (VdF) plädieren für eine Einführung des Videoschiedsrichters auch in Österreichs Bundesliga. „Am Videobeweis führt in Zukunft kein Weg vorbei. Die Spieler befürworten geschlossen die Einführung des Videoschiedsrichters“, wird VdF-Vorsitzender Gernot Zirngast in einer Aussendung am Mittwoch zitiert.