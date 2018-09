Bombenrucksack geht plötzlich in Rauch auf

Er hatte aus „extremistischen Ansichten“ einen Bombenrucksack mit sich, wollte ihn wohl bei der US-Botschaft in Kairo hochgehen lassen. Doch dazu kam es nicht: Chemikalien in dem Rucksack entzündeten sich vorzeitig, eine Kamera filmte die Szenen in der ägyptischen Hauptstadt. Der 24-jährige Träger ist in Haft.