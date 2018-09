Ellensohn: „Stadt hat natürlich zwei Gesichter“

„Radwege sind nicht die Hauptproblematik“

Der Blogger Andreas Unterberger sieht das Hauptproblem nicht in den viel zitierten Radwegen, sondern etwa in der Problematik im Gesundheitsbereich: „Wenn Sie nicht gerade als blutiger Fleischklumpen nach einem Autounfall angeliefert werden, dann warten Sie Stunden in den Ambulanzen.“ Auch die zunehmende Migration sowie bauliche Maßnahmen an Gründerzeitbauten findet er problematisch.