Ellensohn: „Stadt hat natürlich zwei Gesichter“

„Wien, Wien, nur du allein“, das sang schon Peter Alexander. Doch ist die Bundeshauptstadt tatsächlich so lebenswert, wie es zuletzt in mehreren internationalen Studien hieß? Im #brennpunkt-Talk mit Moderatorin Katia Wagner nahmen dazu am Mittwochabend David Ellensohn, der sich als Klubobmann der Wiener Grünen derzeit um den Parteivorsitz bewirbt, FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, Polit-Blogger Andreas Unterberger und ein wunderbares Original Wiens, die Opernsängerin und Society-Lady Birgit Sarata, Stellung. Oben gibt‘s die ganze Sendung noch einmal zum Nachsehen - und alle Highlights finden Sie hier!