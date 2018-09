Kickl: „Werden keine Bootsflüchtlinge aufnehmen“

Kickl sträubt sich gegen Begriff der „Seenotrettung“

Kickl sträubte sich auch gegen den Begriff der „Seenotrettung“ für Menschen, die in oft seeuntauglichen Booten und unter Lebensgefahr die Fahrt über das Mittelmeer nach Europa wagen und häufig von Helfern an sicheres Land gebracht werden. Seenot sei, wenn „man irgendwo völlig unerwartet in eine Notsituation hineinkommt“, sagte Kickl. Wenn man sich aber der „Infrastruktur der Schlepper“ bediene, kann man aus der Sicht des FPÖ-Politikers nicht davon sprechen. Daher habe Österreich bisher auch keine Insassen von Schiffen aufgenommen, die Mittelmeerstaaten - allen voran Italien - ohne Aufnahme-Zusage anderer EU-Staaten nicht mehr in ihre Häfen einlaufen ließen. „Ich werde das weiter so beibehalten“, strich Kickl hervor. Er wolle nämlich keine falschen Anreize bieten.