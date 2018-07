Salvini will 450 Flüchtlingen Ankunft verbieten

Auch Malta will Migranten nicht aufnehmen

Malta hatte bereits am Freitagvormittag angekündigt, dass es sich nicht zur Aufnahme der 450 Migranten einschalten werde, zu der der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli das Land gedrängt hatte. Da befanden sich die Menschen noch an Bord eines zweistöckigen Fischerbootes, das von Libyen abgefahren war. In der Nacht auf Samstag hatte das Boot zunächst Lampedusa erreicht und dann seine Fahrt Richtung Sizilien fortgesetzt. Die Flüchtlinge wurden dann am Samstag an Bord zweier Schiffe der italienischen Küstenwache genommen.