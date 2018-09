Weiter großer Wirbel in der Causa Musterlehrling

Die oberösterreichische Polizei bestätigte am Dienstag eine Information beim Landesamt für Verfassungsschutz in Wien. Indes gab es am Abend Aufregung darüber, dass die Freiheitlichen möglicherweise einen falschen Musterlehrling angezeigt hätten. Die FPÖ beharrt aber auf ihren Vorwürfen.