Musterlehrling jetzt Fall für Verfassungsschutz

Die Diskussion um Lehrplätze für junge Asylwerber ist um eine brisante Facette reicher. So regte die FPÖ beim Verfassungsschutz ausgerechnet zu jenem Mann eine Prüfung an, der Mitte August mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober in die Kameras blickte.