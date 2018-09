Polizist erschoss Betrunkenen: Es war Notwehr

Die Polizei war am Vormittag des 6. November 2017 zu einer Wohnung in Lauterach im Bezirk Bregenz gerufen worden. Die Lebensgefährtin des 51-Jährigen hatte Alarm geschlagen, weil sie offenbar Angst um ihr Leben hatte. So hatte der Mann stark getrunken und fuchtelte mit einem Messer in Händen wild umher.