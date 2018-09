Schulmassaker: Ansturm auf kugelsichere Rucksäcke

Viele Bestellungen aus den USA

Besonders aus den USA sind viele Bestellungen eingetroffen. Laut Statistiken der „Washington Post“ hält das Jahr 2018 in Sachen Schulmassaker einen traurigen Rekord: Bereits 16 Schulschießereien zählt die Zeitung in diesem Jahr, genauso viele wie im gesamten Jahr 2014 - das Jahr mit den meisten Amokläufen an Schulen bis dahin. Seit 1. August 1966 sind in den USA insgesamt rund 150 sogenannte School Shootings mit vier oder mehr Toten verübt worden.