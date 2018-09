111.103 Blitze gab es im Sommer in Oberösterreich

Der stärkste Blitz im heurigen Sommer in Oberösterreich hatte 265.400 Ampere und entlud sich am 11. Juni in Vorderweißenbach. Auf Platz 2 lag Rosenau/Hengstpass mit einem 204.200-Ampere-Blitz, auf Platz 3 Pram, wo ein Blitz mit 202.700 Ampere gemessen wurde. Im Österreich-Ranking landet jener Blitz in Vorderweißenbach aber nur an 9. Stelle, da die allermeisten Gewitter heuer in der Steiermark niedergingen.