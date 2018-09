Real Madrid gewinnt auch 3. Spiel der Saison

Champions-League-Sieger Real Madrid hat auch das dritte Spiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft gewonnen! Die Mannschaft des neuen Trainers Julen Lopetegui setzte sich am Samstag ungefährdet mit 4:1 gegen CD Leganes durch. Die Real-Treffer erzielten Gareth Bale (17.), Karim Benzema (50., 61.) und Sergio Ramos (66./Elfmeter). Ebenfalls vom Elfmeter-Punkt hatte Guido Carrillo ausgeglichen (24.). Atletico Madrid hatte zuvor am dritten Spieltag die erste Niederlage kassiert. Innerhalb von sechs Minuten machten Maxi Gomez (46.) und Iago Aspas (52.) den 2:0-Heimerfolg von Celta Vigo perfekt.