Wie Heldin aus Syrien jetzt im Gefängnis landete

Dass Mardini just dort in einer Gefängniszelle landen sollte, wo sie vor drei Jahren zur Heldin wurde, hat sich die 23-Jährige nicht vorstellen können, wie sie im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ deutlich macht. Sara war im Jahr 2015 zusammen mit ihrer Schwester Jusra vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. In einem Schlauchboot voller Flüchtlinge versuchten sie nach Lesbos zu gelangen. Als das Boot eine Panne hatte, schwammen die Mardini-Schwestern stundenlang und zogen das Boot dabei an einem Seil hinter sich her.