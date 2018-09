Serie an Einbrüchen am Südbahnhofmarkt ist geklärt

Für einen 39-Jährigen klickten kürzlich die Handschellen. Unmittelbar nach seiner Haftentlassung im April brach er in Lokale, Büros, Friseursalons und Kojen am Südbahnhofmarkt ein, um sich Geld zu verschaffen. Die Polizei legte ihm das Handwerk. Der 17-fach Vorbestrafte gestand insgesamt 24 Taten mit einem Schaden von rund 20.000 Euro. VP-Stadtvize und Marktreferent Bernhard Baier ist ein wenig erleichtert: „Ich bin froh, dass diese Einbruchsserie aufgeklärt werden konnte. Die Unternehmer am Südbahnhofmarkt können daher wieder aufatmen.“