Ab sofort sind Pizza, Kebab und Co. in U6 verboten

Aus und vorbei: Wer Hunger hat, kann am Bahnsteig seine Pizza verzehren. Andere Fahrgäste in der Wiener U6 darf er nicht mehr mit herbem Aroma und fettigen Fingern belästigen. Seit Samstag herrscht Essverbot für sämtliche (!) Speisen auf der Strecke, ab Jänner dann in allen U-Bahn-Linien und später vielleicht auch in Bim und Bus.