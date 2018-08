Verdächtiger: Vorbestraft, stand vor Abschiebung

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Sonntag und Montag kommt Chemnitz nicht zur Ruhe: In dieser Woche sind weitere Demonstrationen in der sächsischen Stadt angemeldet. Und die Stimmung dürfte weiterhin sehr aufgeheizt bleiben, denn nach dem veröffentlichten Haftbefehl im Mordfall Daniel H. ist nun auch die lange Liste der Vorstrafen eines der beiden Tatverdächtigen durchgesickert. Zudem hätte der 22-jährige Iraker Yousif A. eigentlich längst abgeschoben werden müssen. Er und sein Freund Alaa S. sitzen derzeit wegen des Verdachts des „gemeinschaftlichen Totschlags“ in Untersuchungshaft.