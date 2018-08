Olympiasiegerin Osypenko-Radomska 4 Jahre gesperrt

Die 36-jährige Osypenko-Radomska hatte es im Mai abgelehnt, sich einer Dopingkontrolle außerhalb eines Wettkampfs zu unterziehen. Seitdem hatte sie an keinem Wettkampf mehr teilgenommen. Ihre olympische Goldmedaille gewann Osypenko-Radomska 2008 in Peking im Kajak über 500 Meter, zudem holte sie seit 2004 vier weitere Olympia-Medaillen. 2016 in Rio de Janeiro war sie nach einem Verbandswechsel für Aserbaidschan gestartet. Die Kanutin hat nun drei Wochen Zeit, beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Einspruch gegen das Urteil einzulegen.