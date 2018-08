20 Millionen Euro stärken Treue der Mitarbeiter

185 Filialen bis 2020

Auch das von ihm geführte Geldinstitut wächst: Bis 2020 soll die Zahl der Filialen auf 185 steigen, allein in Deutschland soll die von Linz aus agierende Bank bis zu 48 Standorte haben. Hinter den Kulissen lief die Gründung einer so genannten Mitarbeiterbeteiligungsstiftung an. Diese wird mit 20 Millionen Euro dotiert sein, der Betrag wird in Form von Aktien in den nächsten vier Jahren steuerfrei auf die Mitarbeiter aufgeteilt.