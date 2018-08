Jugendlicher flüchtete mit Waffen im Rucksack

Als Polizisten ihn am Dienstag in Neumarkt kontrollieren wollten, versuchte ein 18-Jähriger zu flüchten. Die Beamten konnten den Jugendlichen schnell stoppen. In seinem Rucksack entdeckten die Einsatzkräfte einen Totschläger und ein Butterfly-Messer. Die Waffen wurden sichergestellt und ein vorläufiges Verbot ausgesprochen. Als Rechtfertigung gab der 18-Jährige an, er brauche die Waffen lediglich zur Abschreckung.