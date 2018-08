Bis 2020: Gemeinde Wien baut 4000 Wohnungen

Die Stadt Wien dreht an vielen Schrauben, um Knappheit und Kostenexplosion am (privaten) Wohnungsmarkt zu begegnen. Grundstückspreise werden per Bauordnung gedeckelt und Wien errichtet wieder Gemeindebauten. „Bis 2020 sind an diversen Standorten 4000 Gemeindewohnungen auf Schiene“, so SPÖ-Stadträtin Kathrin Gaal.