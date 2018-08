100 Helfer suchen nach vermisstem Pensionisten

Der Pensionist war am Sonntag angeln gegangen und bis zum Abend nicht mehr zurückgekehrt. Seine Lebensgefährtin hatte daraufhin Alarm geschlagen. Noch am Abend wurde nach ihm gesucht, gegen Mitternacht gaben die Helfer vorerst auf. Am Montag waren dann 100 Mann im Einsatz. Die Angel und Stiefel des Vermissten wurden am Ufer gefunden. Von ihm fehlte aber noch jede Spur.