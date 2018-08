Anrainer gegen Bauprojekt: Ortschef unter Druck

Negatives Gutachten

Selbst ein externer Gutachter der Gemeinde bescheinigt, laut Dreiszker, die „Unvereinbarkeit“ für das neue Projekt. Denn das Ortsbild in der beschaulichen Siedlung soll unter der modernen Bauweise leiden, so die Einschätzung der Sachverständigen. Die FP fordert nun ein endgültiges Aus für das Projekt. Der Ortschef kalmiert: „Wir hoffen weiter auf eine Einigung. Der Bauwerber will neue Pläne vorlegen.“