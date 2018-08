Trump schmiedet neuen Handelspakt mit Mexiko

US-Präsident Donald Trump arbeitet derzeit eifrig an der Demontage des „schrecklichen“ Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA, das in seinen Augen wohl nicht zu retten ist. Aus diesem Grund hat Washington monatelang mit der mexikanischen Regierung über ein separates bilaterales Abkommen verhandelt. Am Montag verkündete Trump eine Einigung und meinte, den Namen NAFTA solle man vergessen. Der US-Präsident sprach von einem „wirklich guten Abkommen für beide Länder“.