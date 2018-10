Was ist und wie funktioniert eine CPU?

Was ist eine CPU?

CPU steht für „Central Processing Unit“, was sich mit „Zentraler Steuereinheit“ übersetzen lässt. Gemeint ist damit der Hauptprozessor, also das Herzstück von jedem Computer, jedemSmartphone oder Tablet, aber auch jedem Controller in z.B. Waschmaschinen, Spielkonsolen, etc. Kurz: Jede Art von Hardware hat eine CPU, aber der Begriff wird meist in Verbindung mit Computern benutzt.