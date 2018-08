Europas Fußballbusiness trifft sich in Graz

Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen oder Real Sociedad, SPORT1, Lagardere Sports, Fanatics oder Red Bull. Sie alle treffen sich am 6. September bei der FUTURE OF FOOTBALL BUSINESS-Conference in Graz. Vorreiter der Branche geben Einblicke in ihre Arbeit. Experten diskutieren darüber, wie Fans in Zukunft Fußball konsumieren werden, dazu über Themen wie Digitalisierung, eSports im Fußball oder die Zukunft des Merchandisings. Über 30 Speaker aus ganz Europa sind mit dabei.