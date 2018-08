Bottas und Hülkenberg müssen von hinten starten

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Renault-Fahrer Nico Hülkenberg müssen das Formel-1-Rennen in Belgien vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. In den Autos beider Piloten wurde vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag die vierte neue Motoreneinheit eingebaut, straffrei erlaubt ist jedoch während einer Saison nur der Einsatz von drei verschiedenen Triebwerken.