Perez zerstreut neue Sorgen um Force-India-Team

Trotz der noch immer unklaren Situation um das Force-India-Team rechnet Formel-1-Pilot Sergio Perez fest mit einem Start beim Grand Prix von Belgien am Sonntag (15.10 Uhr) in Spa-Francorchamps. „Für mich ist alles wie immer. Dieses Team ist es gewohnt, in einer schwierigen Lage zu sein“, sagte der Mexikaner am Donnerstag im Fahrerlager.