„Bei Amtsenthebung würde Wirtschaft kollabieren“

Trump durch Cohens Aussagen in brisanter Lage

Der Fall seines früheren Vertrauten ist für Trump besonders brisant, weil Cohen ihm vor Gericht die Beteiligung an einer Straftat zur Last legte. Cohen gab zu, im Wahlkampf 2016 Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt zu haben, die nach eigenen Angaben Sex mit Trump hatten - die Summen betrugen 130.000 und 150.000 Dollar (rund 112.000 bzw. 129.000 Euro).