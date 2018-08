Klopp zu England-Transfers: „Kost‘ nix? Kann nix!“

In Deutschland sei ein ablösefreier Wechsel perfekt, in England sei das jedoch anders, erklärte Klopp: „Ablösefrei bedeutet: Kost‘ nix? Kann nix!“ Dass die deutsche Bundesliga im Vergleich mit anderen europäischen Topligen im Sommer am wenigsten investiert hat, sieht der Coach nicht als Problem. „Das kann tadellos funktionieren. Man muss dann aber möglicherweise akzeptieren, dass die absolute individuelle Qualität in England spielt oder in Spanien.“