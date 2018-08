Schönborn über Missbrauch: „Bin tief betroffen“

Lobende Worte für Papst

Lobende Worte findet der Kardinal, der derzeit am katholischen Weltfamilientreffen in Irland teilnimmt, für Papst Franziskus. Dieser hatte am Montag in einem Brief an alle Katholiken die schwere Schuld der katholischen Kirche im Missbrauchsskandal eingeräumt. „Mit Scham und Reue geben wir als Gemeinschaft der Kirche zu, dass wir nicht dort gestanden haben, wo wir eigentlich hätten stehen sollen, und dass wir nicht rechtzeitig gehandelt haben, als wir den Umfang und die Schwere des Schadens erkannten“, heißt es in dem Schreiben. Mit diesen Worten sei der Papst „einen deutlichen Schritt vorausgegangen. Dafür gebührt ihm unser aller Dank“, so Schönborn.