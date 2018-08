Fall David: „Verdacht auf grob fahrlässige Tötung“

Dramatisches passierte in der Aufwachphase der Narkose: Davids Sauerstoffwerte fielen rapide ab. Das Kind hatte offenbar unbemerkt von den Ärzten aspiriert, das Erbrochene füllte den Rachenraum und die Lunge. Eine 30-minütige Reanimation folgte. Weiß wurde der Bub, rote Flecken tauchten im Halsbereich auf, beschrieb der behandelnde Anästhesist laut den Eltern die aufgetretenen Symptome. Danach wurde David auf der Intensivstation in künstlichem Tiefschlaf versetzt. Elf Tage später, am 27. April, starb er.