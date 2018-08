Iran droht nach Protesten mit Geisterspielen

Nach den regimekritischen Protesten und Ausschreitungen der Fans in einem Fußballstadion in Teheran droht der iranische Innenminister mit Geisterspielen. „Für uns ist die Sicherheit der Stadien wichtig und falls einige der Fans diese gefährden sollten, werden einige Spiele halt ohne Zuschauer ausgetragen“, sagte Minister Abdulresa Rahmani Fasli am Dienstag.