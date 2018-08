Iran: Ersten selbst gebauten Kampfjet vorgestellt

Rouhani stolz: „Wir haben alles selbst gemacht“

„Kosar“ wurde am Dienstag in Anwesenheit Rouhanis eingeweiht und den Angaben zufolge auch bereits erfolgreich getestet. „Wir haben alles selbst gemacht, vom Motor bis zum präzisen Radarsystem. Das macht uns stolz“, sagte Rouhani. An der neuen Maschine sei jahrelang gebaut worden. Man habe sich auch vom Ausland unabhängig machen wollen. Die Luftwaffe des Iran hatte bisher hauptsächlich amerikanische Jets aus der Zeit vor der Islamischen Revolution von 1979 sowie russische Flugzeuge genutzt.