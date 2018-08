Iran will US-Sanktionen mit neuem Kampfjet trotzen

Der Iran trotzt mit der Ankündigung neuer Waffensysteme den US-Sanktionen. Verteidigungsminister Amir Hatami kündigte für die kommende Woche die Vorstellung eines neuen Kampfjets an. Dieser werde am Tag der Nationalen Verteidigungsindustrie am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert, so der Minister am Samstag.