ÖSV-Team bei Sommer-Grand-Prix stark

Nach dem Sieg im Team-Sprint am Vortag durch Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl sind die ÖSV-Kombinierer auch am zweiten Tag des Auftaktwochenendes des Sommer-Grand-Prix sehr stark aufgetreten. Seidl landete in Oberwiesenthal am Sonntag im Einzel nur 0,3 Sekunden hinter Sieger Johannes Rydzek (GER) auf Platz zwei, Rehrl wurde Vierter und Martin Fritz Sechster.