Arbeitsloser Drogenboss (24) wohnte bei Eltern

Drogen per Post verschickt

War die illegale Ware (hauptsächlich Ecstasy, aber auch Heroin, Kokain und Cannabis) aus Holland und Tschechien eingetroffen, wurde das „Gift“ von der mutmaßlichen Nummer zwei der Bande verpackt und per Post verschickt. Seit 2016 soll das illegale Geschäft gelaufen sein. Allein bei den Zugriffen in Wien und Niederösterreich stellte man 25.000 Ecstasy-Tabletten, Kokain, Heroin und Cannabis um rund 300.000 Euro sicher.