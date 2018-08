Junges US-Paar auf Friedensreise vom IS getötet

Paar glaubte an das Gute im Menschen

Das Paar zeigte sich furchtlos und vertrauensvoll: „Man liest die Zeitung und könnte glauben, dass die Welt ein großer, furchterregender Ort ist. Menschen, so heißt es, sind nicht vertrauenswürdig. Menschen sind schlecht. Menschen sind böse“, schrieb Austin in seinem Blog. „Aber ich kaufe ihnen das nicht ab.“ Der Glaube an das Gute in jedem Menschen sollte ihm und seiner Freundin schließlich zum Verhängnis werden.