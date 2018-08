Raserei in 30er-Zone: Tempolimit wirkungslos

Großen Unmut gibt es in der Elßlergasse in Wien-Hietzing. Der Grund: Viele Autofahrer halten sich nicht an das Tempolimit von 30 km/h. „Das gefährdet die Fußgänger und macht noch dazu einen Riesenlärm“, schildert Anrainerin Brigitte Fuss-Kornhäusel. Gefordert werden jetzt Bodenschwellen, um die Raser einzubremsen.