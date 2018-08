Steigt das Gewaltpotenzial bei Sportevents?

Nach dem Bierbecherwurf eines Grazer Fußballfans im Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation, bei dem der schwedische Schiedsrichter-Assistent Fredrik Klyver am Kopf verletzt wurde, erwartet Sturm Graz am 17. August eine durch die UEFA verhängte Strafe. Experten diskutieren, welches Strafmaß bei Verstoß gegen Artikel 16 der Rechtspflegeordnung („Unangemessenes Verhalten der Anhänger“) anzuwenden ist. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leser: Wie nehmen Sie die Situation in den Stadien wahr? Sind die Fans in den letzten Jahren aggressiver und gewaltbereiter geworden?