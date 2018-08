Becherwerfer (34) von Graz: „Das wollte ich nicht“

„Das alles wollte ich nicht, es tut mir leid“, sagt der 34-jährige Michael O., der südlich von Graz wohnt. Er hatte am 9. August in der Grazer Merkur-Arena beim Match Sturm - Larnaka einen Bierbecher aufs Fußballfeld geworfen und den Linienrichter am Kopf verletzt (mehr dazu siehe hier). Nun fürchtet er sich vor zivilrechtlichen Konsequenzen.