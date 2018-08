Droht Sturm Graz jetzt der Europacup-Ausschluss?

Das UEFA-Verfahren gegen Sturm Graz nach dem Becherwurf im Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen den AEK Larnaka (0:2) findet am kommenden Freitag, den 17. August, statt. Den Grazern wird ein Verstoß gegen Artikel 16 der Rechtspflegeordnung („Unangemessenes Verhalten der Anhänger“) vorgeworfen. Der Strafrahmen reicht theoretisch von einer Ermahnung bis zu einem Europacup-Ausschluss. In der 78. Minute der Partie wurde der schwedische Schiedsrichter-Assistent Fredrik Klyver von einem Bierbecher am Kopf getroffen, wobei er eine Platzwunde davontrug. Das Spiel wurde danach erst nach einer rund 40-minütigen Unterbrechung zu Ende gespielt