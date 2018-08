Alice In Chains: Die Quadratur des Kreises

Ihr seid auch ein wunderbares Gegenbeispiel für die inflationär verwendete These, dass der Rock längst gestorben wäre. Schließlich befindet ihr euch konstant im Mainstream, ohne euch zu verbiegen.

Cantrell: Das haben sie doch schon in den 60er-Jahren das erste Mal gesagt. (lacht) Das ist einfach nicht wahr, das wissen wir alle. Es war in der Musik schon immer so, dass Geschmäcker gekommen und gegangen sind und sich die Trends verändern. Auf was die Kids heute stehen kann uns egal sein, denn wir haben eine tolle Fanbase und können immer noch Musik nach unserem Geschmack machen. Wir sind eine verdammte Rockband und werden das immer bleiben. Es geht darum, einen Geschmack zu kreieren und sich nicht in einem bereits vorhandenen zu befinden. Wäre der Rock wirklich tot, was würden wir dann hier tun? Für wen würden wir spielen? Die Medien interessieren sich für uns, wir spielen große Shows und haben ein neues Album - die Dinge laufen sehr gut. Wenn du heute Festivals besuchst, dann siehst du auch irrsinnig viele junge Bands, die genau wissen, worauf es ankommt, den Rock in die nächste Generation mitzunehmen. Genau so, wie es sein sollte.

Kinney: Wir waren ein Teil des Grunge, das weiß man gemeinhin. Also wissen wir sehr gut, wie Trends kommen und wieder gehen. (lacht) Wir dachten, der Krach aus unserer Stadt wäre einfach unser Ding und dann ging das weltweit durch die Decke. Aber dieses Gefühl, das wir damals verspürten, das spüren Bands überall auf der Welt. Wir haben erst auf Auslandstouren erfahren, dass es überhaupt einen „Seattle-Sound“ gibt, aber für die breite Masse waren wir Sonderlinge. Irgendwann kam aber dann der große Boom und plötzlich verbanden sich alle Leute. Das hatte fast was von Woodstock, weil sich plötzlich alle mit unserem Seattle-Sound befassten. So wie früher alle sagten: „Trink ein paar Shots und lass dich tätowieren“ und alle folgten. Wir alle wissen aber, dass nichts in der Größe für ewig bleibt. Wir haben überlebt und das sogar sehr gut, aber einen solchen Boom wie Anfang der 90er-Jahre kannst du nicht ewig weiterziehen. Wir waren nie in einer Szene, wo man sich Freundlichkeiten zuwarf, denn alle waren ehrlich und direkt. Mit den Jahren wächst und verändert sich auch dein Publikum. Die Staffel wird weitergetragen. Die Leute verhalten sich auch uns gegenüber anders. Früher sprangen sie uns nach den Gigs an und hielten uns ihre Platten unter die Nase: „Komm schon Mann, unterschreib!“ Heute heißt es eher „Entschuldigen Sie Sir, könnten Sie mir eine Unterschrift geben.“ (lacht) Das ist irgendwie lustig, denn plötzlich werden wir als Gentlemen gesehen. Wenn du lange unterwegs bist, dann respektieren dich die Leute anders, sind nervöser als früher oder haben einen anderen Zugang. Die Leute behandeln uns zwar anders, aber wir sind immer noch dieselben Typen wie früher. Die Erwartungshaltung an eine Band ist immens. Die prägendste Musik erlebst du als Teenager, bevor du in einem Job bist, den du hasst. Selbst wenn deine Hörer alt, glatzköpfig und neunfach geschieden sind, verlangen sie immer, dass du selbst 20 geblieben bist und dasselbe machst wie vor 30 Jahren, weil sie damit einen wichtigen und sehr schönen Teil ihres Lebens verbinden. Weil sie uns von MTV kennen oder so. Das ist aber nicht die Realität, denn auch wir werden älter, haben Ups und Downs und entwickeln uns in allen Bereichen. Wir laden jeden ein, diese Reise mitzugehen, aber wir können nicht auf der Stelle treten. Wir machen alles so gut wie möglich, aber es ist auch für mich zu spät, nun Autoverkäufer zu werden. Irgendwann einmal hast du eben einen Bereich, in dem du zuhause bist und dort bringst du deine Leistung.