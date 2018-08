Streaming-Dienst beweist Taktgefühl

Auch der Tamino aus der großen „Zauberflöte“ Mauro Peter stimmte auf „takt1“ eine Lobeshymne an, schwärmte aber natürlich auch von den Festspielen. „Ich nutze jede frei Minute um so viele Produktionen wie möglich zu sehen, zudem auch viel Freunde wie die wunderbare Asmik Grigorian hier auftreten“, verriet er mit dem Blick auf seine einstige „Herberge“. „Ich hab in meinem ersten Jahr bei den Festspielen direkt gegenüber dieser wunderbaren Terrasse gewohnt, und von dort aus quasi dem Jedermann am Domplatz den Hofmannsthalschen Text von den Lippen abgelesen.“