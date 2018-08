Handyladegerät löste Linzer Hochhausbrand aus!

Am 10. August 2018 um 5.30 Uhr früh kam es in Linz in einem Mehrparteienhaus zu einem Wohnungsbrand im 4. Obergeschoß. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand die Wohnung in Vollbrand und die Berufsfeuerwehr Linz löschte den Brand. Alle Bewohner wurden evakuiert - vier Personen wurden verletzt - davon wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.