Ex-Superstar Ronaldo liegt auf Ibiza im Spital

Der frühere brasilianische Ex-Stürmerstar Ronaldo liegt auf der Mittelmeerinsel Ibiza im Spital - laut eigener Aussage wegen einer „schweren Grippe“. Der 41-Jährige sei am Freitagabend auf die Intensivstation des Krankenhauses Can Misses eingeliefert worden, berichtete die Lokalzeitung „Diario de Ibiza“ am Sonntag. Das Blatt sprach von einer Lungenentzündung, die diagnostiziert worden sei.